Белгородцы могут выбрать дизайн-проекты по благоустройству общественных территорий

Голосовать может любой желающий с 14 лет. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Онлайн-голосование стартовало 15 апреля. Принять участие в выборе дизайн-проекта может любой желающий в возрасте от 14 лет. Ознакомиться с проектами и выбрать понравившийся можно на официальной платформе gorodsreda.ru до 31 мая.

Напомним, голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В администрации областного центра на прошлой неделе прошел инструктаж для волонтеров, которые помогут белгородцам сделать выбор. Добровольцы будут использовать специальное мобильное приложение на планшетах, чтобы облегчить процесс выбора проекта благоустройства набережной, парка, сквера, площадки или улицы.