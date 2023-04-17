Белгородские огнеборцы 23 раза за неделю выезжали на тушение ландшафтных пожаров

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

За прошедшую неделю белгородские пожарные выезжали 23 раза на тушение загораний сухой травы, камыша и мусора. Общая площадь возгораний составила более 1,5 Га.

Сотрудники МЧС Белгородской области призывают жителей сознательно относиться к соблюдению правил пожарной безопасности в весенний период и отказаться от сжигания сухой травы и других растительных остатков!

Кроме того, в региональном МЧС напоминают об административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Согласно законодательству, предусмотрены штрафы:

- на граждан – в размере от 5000- до 15000 рублей;

- на должностных лиц – от 20000- до 30000 рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (ИП), - 40000-60000 рублей;

- на юридических лиц – от 300000- до 400000 рублей.

Меры административной ответственности в период действия особого противопожарного режима удваиваются:

- на граждан – в размере от 10000- до 20000 рублей;

- на должностных лиц – от 30000- до 60000 рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (ИП), - 60000-80000 рублей;

- на юридических лиц – 400000- до 800000 рублей.