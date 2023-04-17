Житель Белгородской области отправится на исправительные работы за хранение боеприпасов

Изъятые боеприпасы были пригодны к использованию. Фото: "КП" Архив

Сотрудники регионального УФСБ пресекли противоправную деятельность жителя Алексеевского района Белгородской области. Мужчина 1978 года рождения был причастен к незаконному приобретению и хранению боеприпасов.

Во время оперативно-разыскных мероприятий в помещении, которое принадлежало одной из некоммерческих организаций Алексеевского района, силовики обнаружили ручную гранату (Ф-1), взрыватель УЗРГМ-2 ручных гранат и более 30 патронов различных калибров к оружию.

Исследования показали, что все изъятые боеприпасы были пригодны для использования по назначению.

В отношении злоумышленника возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 и ч.1 ст. 222.1 УК РФ. Суд признал белгородца виновным и назначил наказание в виде исправительных работ. Приговор вступил в законную силу.