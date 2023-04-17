18 апреля в Белгороде будет тепло и ветрено

В Белгороде потеплеет до +18 градусов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, на территории Белгородской области во вторник, 18 апреля, ожидается переменная облачность. Существенных осадков не предвидится. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов тепла, днем воздух прогреется от 13 до 18 градусов тепла.

В Белгороде ночью от плюс четырех до плюс шести градусов, днем от 15 до 17 градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона быть внимательными и ответственными при обращении с огнем и не допускать возгорания сухой травы вблизи жилых домов и хозяйственных построек. Напомним, по всей территории Белгородской области действует пожароопасный сезон.