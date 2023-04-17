ВСУ обстреляли хутор в Белгородской области с помощью беспилотника

В результате обстрела никто не пострадал. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Под обстрел ВСУ 17 апреля попал хутор Лозовая Рудка Борисовского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительной информации, никто не пострадал.

- С помощью беспилотника ВСУ обстреляли хутор Лозовая Рудка Борисовского района. Пострадавших нет. Есть разрушения в одном частном жилом доме: посечена крыша и фасад здания, выбиты окна, - написал глава региона.

Вячеслав Гладков также отметил, что оперативные и аварийные службы прибыли на место происшествия. Специалисты приступают к ликвидации последствий обстрела.