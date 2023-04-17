В Белгородской области должны за 1 месяц отремонтировать детские площадки

На ремонт детских площадок губернатор дал один месяц. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время еженедельного оперативного совещания правительства Белгородской области затронули и состояние детских площадок в Белгороде и области. Так, в течение недели жители региона 180 раз пожаловались на плачевный вид мест отдыха для детей. Среди негативных лидеров – Белгород и Старооскольский городской округ.

Губернатор Вячеслав Гладков дал поручение в кратчайшие сроки, а именно в течение месяца, исправить ситуацию. Ремонт детских площадок будут оценивать жители.

- Через неделю Константин Полежаев должен доложить о том, как идет работа, есть ли главы, которые не отреагировали на поручение. После выполненных работ буду обращаться к людям, чтобы они пришли и посмотрели, - заявил Гладков.