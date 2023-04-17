Белгородка выплатит штраф за продажу алкоголя подростку

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В Белгородской области стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор». Главная цель – не допустить попыток вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую деятельность.

Пресечение фактов продажи алкоголя несовершеннолетним является одним из важных этапов проведения мероприятий. Правоохранители регулярно предупреждают продавцов алкогольной продукции об ответственности. Однако не все следуют букве закона. Так, в одной из торговых точек было выявлено нарушение законодательства. Сотрудница магазина продала покупательнице 2009 года рождения пивной напиток, не удостоверившись в ее совершеннолетии.

В отношении продавца составлен административный материал. Женщине грозит наказание в виде штрафа в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.