Площадки для выгула собак обустроят во всех районах Белгородской области

Объекты должны быть приспособлены для мелких и крупных пород собак. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В этом году в каждом городе Белгородской области местные власти должны будут обустроить специальные площадки для выгула собак. Объекты должны быть приспособлены и для мелких пород, и для крупных четвероногих.

Вячеслав Гладков отметил, что площадка, где местные жители смогут выгуливать питомцев, не требует больших затрат, поэтому проблем возникнуть не должно. Важно, что перед началом обустройства в каждом муниципалитете должны пройти общественные обсуждения, на которых местные жители выскажутся о том, где должны строить объект.

- В этом году все города должны построить по одной площадке. При планировании бюджета на 2024 еще раз эту работу повторим, - сказал губернатор.

Помимо этого, площадки должны находиться недалеко от жилых кварталов для удобства владельцев питомцев. Гладков поручил выполнить работу быстро и качественно.