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НовостиОбщество17 апреля 2023 10:38

Площадки для выгула собак обустроят во всех районах Белгородской области

Места для площадок будут выбирать совместно с жителями городов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Объекты должны быть приспособлены для мелких и крупных пород собак.

Объекты должны быть приспособлены для мелких и крупных пород собак.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В этом году в каждом городе Белгородской области местные власти должны будут обустроить специальные площадки для выгула собак. Объекты должны быть приспособлены и для мелких пород, и для крупных четвероногих.

Вячеслав Гладков отметил, что площадка, где местные жители смогут выгуливать питомцев, не требует больших затрат, поэтому проблем возникнуть не должно. Важно, что перед началом обустройства в каждом муниципалитете должны пройти общественные обсуждения, на которых местные жители выскажутся о том, где должны строить объект.

- В этом году все города должны построить по одной площадке. При планировании бюджета на 2024 еще раз эту работу повторим, - сказал губернатор.

Помимо этого, площадки должны находиться недалеко от жилых кварталов для удобства владельцев питомцев. Гладков поручил выполнить работу быстро и качественно.