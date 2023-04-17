В 28 населенных пунктах Белгородской области энергетики модернизируют сети

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В этом году «Белгородэнерго» планирует отремонтировать больше 60 км отслуживших свой срок сетей в 28 населенных пунктах области. На эти цели будет направлено 372 млн рублей инвестиционных средств (без НДС)

В Белгороде энергетики реконструируют кабельные линии в районе Харьковской горы и в центре общей протяженностью 7 км, модернизируют распредпункт и подстанцию напряжением 10/0,4 кВ.

В Старом Осколе заменят ЛЭП от подстанций «Промышленная» и «Центральная», обеспечивающих электроснабжение микрорайонов Буденного, Дубрава-1,2 и 3, улиц Мичурина, Рабочая, Вагонная, ИЖС микрорайона Дубрава и целого ряда социально значимых объектов, включая перинатальный центр и КНС северо-восточной части города

Модернизация проблемных участков сети также затронет Шебекино, Валуйки, Строитель и Алексеевку. Большой объем будет выполнен в населенных пунктах Белгородского района.

- Комплексная модернизация электросетевой инфраструктуры проводится ежегодно и, как правило, касается тех участков сети, где фиксируются жалобы на качество электроэнергии, – поясняет заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов. – В рамках технического перевооружения и реконструкции мы оптимизируем существующие схемы электроснабжения и устраняем все недостатки в работе сетевого комплекса: ликвидируем нарушения охранных зон, где требуется, выносим линии за пределы детских учреждений, устанавливаем дополнительные подстанции. В обязательном порядке меняем опоры и монтируем современный провод СИП.