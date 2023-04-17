Белгородский губернатор: Проектирование из рук вон плохо работает

Почти каждый проект приходится менять во время стройки. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во время еженедельного оперативного совещания регионального правительства губернатор отметил проблемы на стройках региона. Так, по докладу главы регионального стройнадзора Сергея Демьянова, один из аспектов – некачественная проектировочная отрасль. Почти каждый проект приходится менять во время стройки. Губернатор согласился с этим и обвинил в развале этой сферы бывшего заместителя губернатора Евгения Глаголева.

- Проектирование в области было разрушено по понятным причинам человеком, который сейчас уже не занимает должность, а находится под следствием. Я сейчас говорю про Глаголева. Фактически разрушено. Не удалось пока Владимиру Базарову с Оксаной Козлитиной восстановить эту работу. Проектирование из рук вон плохо работает, – подчеркнул Гладков.

Напомним, Евгения Глаголева задержали сотрудники ФСБ в июне 2021 года, когда он пытался покинуть Россию. На время разбирательства его заключили под стражу. Глаголева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.