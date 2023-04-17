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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 8:52

Белгородский поселок Красное попал под обстрел со стороны Украины

Из-за прилетов загорелось сенохранилище на местной ферме
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В результате обстрела белгородского села 17 апреля никто не пострадал.

В результате обстрела белгородского села 17 апреля никто не пострадал.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В Белгородской области под обстрел ВСУ попал поселок Красное Шебекинского городского округа. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в результате прилетов на местной ферме случился пожар на сенохранилище. По предварительным данным, никто не пострадал.

- По предварительной информации, пострадавших нет. В результате обстрела на ферме загорелось сенохранилище. Все оперативные и аварийные службы выехали на место для ликвидации последствий обстрела, - написал глава Белгородской области в телеграм-канале.