С начала года больше 250 белгородских семей получили региональный маткапитал

В Белгородской области могут расширить перечень направлений использования регионального маткапитала. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Больше 250 семей в Белгородской области с января получили региональный материнский капитал. На единовременную выплату могут рассчитывать женщины, проживающие на территории региона не менее трех лет. При этом доход семьи при назначении выплат не учитывается.

Как только ребенку исполнится три года, средства маткапитала можно направить на приобретение или строительства жилья; на проведение капитального или текущего ремонта жилых помещений по месту проживания ребёнка; на приобретение строительных материалов; на погашение основного долга и уплаты процентов по «жилищным» кредитам.

По инициативе Вячеслава Гладкова уже с 1 января 2024 года использовать средства регионального маткапитала его владельцы смогут после того, как ребенку исполнится год.

- На сегодняшний день мы выходим с инициативой расширить перечень направлений использования регионального материнского капитала до подключения к сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, на установку внутридомовых приборов - плит, котлов, водонагревателей, на все, что связано со строительством. Были неоднократные обращения мам, семьи обращались с пожеланием расширить направления. Вопрос практически решенный. Проект будет рассмотрен на ближайшем заседании областной Думы, – рассказала министр социальной защиты населения и труда Белгородской области.