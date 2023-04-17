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НовостиОбщество17 апреля 2023 7:57

В Белгородской области могут усилить контроль за бездомными собаками

Губернатор поручил защитить белгородцев от нападения безнадзорных животных
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Губернатор поручил защитить белгородцев от нападения безнадзорных животных

Губернатор поручил защитить белгородцев от нападения безнадзорных животных

Фото: "КП" Архив

От жителей Белгородской области продолжают поступать жалобы по проблеме бездомных собак. За неделю количество таких сообщений в адрес местных властей превысило сотню. Чаще всего жалобы поступали из Старооскольского и Яковлевского городских округов.

Вячеслав Гладков отметил, насколько эта проблема значима, поскольку в стране зафиксированы случаи гибели людей от нападений бродячих собак.

- Опять идет у нас рост. Особенно с учетом того, что случились трагедии в отдельных регионах, когда от укусов собак погибли люди, - сказал губернатор.

Глава Белгородской области также подчеркнул, что в сфере безнадзорных животных основная цель и органов государственной власти, и местных администраций — защита людей от бездомных собак.

- Проблема не только в обеспечении контроля за соблюдением законодательства, вопрос, который всегда стоял и стоит на особом нашем контроле — защита людей от бездомных животных, - подчеркнул Вячеслав Гладков.