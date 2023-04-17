В Белгородской области могут усилить контроль за бездомными собаками

Губернатор поручил защитить белгородцев от нападения безнадзорных животных Фото: "КП" Архив

От жителей Белгородской области продолжают поступать жалобы по проблеме бездомных собак. За неделю количество таких сообщений в адрес местных властей превысило сотню. Чаще всего жалобы поступали из Старооскольского и Яковлевского городских округов.

Вячеслав Гладков отметил, насколько эта проблема значима, поскольку в стране зафиксированы случаи гибели людей от нападений бродячих собак.

- Опять идет у нас рост. Особенно с учетом того, что случились трагедии в отдельных регионах, когда от укусов собак погибли люди, - сказал губернатор.

Глава Белгородской области также подчеркнул, что в сфере безнадзорных животных основная цель и органов государственной власти, и местных администраций — защита людей от бездомных собак.

- Проблема не только в обеспечении контроля за соблюдением законодательства, вопрос, который всегда стоял и стоит на особом нашем контроле — защита людей от бездомных животных, - подчеркнул Вячеслав Гладков.