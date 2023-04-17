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НовостиОбщество17 апреля 2023 7:24

Губернатор рассказал, когда отключат отопление в Белгородской области

Главы муниципалитетов будут следить за среднесуточной температурой
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Губернатор призвал не торопиться с отключением отопления.

Губернатор призвал не торопиться с отключением отопления.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Глава Белгородской области рассказал, когда будет отключено отопление многоквартирных домов. В течение недели поступило 254 сообщения от жителей региона по вопросу отключения тепла в многоэтажках.

Вячеслав Гладков еще раз подчеркнул, что решение по отключению – в компетенции глав муниципальных образований.

- Предлагаю внимательно контролировать среднесуточную температуру. Абсолютно очевидно, жители были правы, что преждевременно начинать отключение многоквартирных домов от тепла при такой погоде и ветре - все бы замерзли. Контролируем ситуацию, ждем увеличение температуры, - сказал Вячеслав Гладков.