Губернатор рассказал, когда отключат отопление в Белгородской области

Губернатор призвал не торопиться с отключением отопления. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Глава Белгородской области рассказал, когда будет отключено отопление многоквартирных домов. В течение недели поступило 254 сообщения от жителей региона по вопросу отключения тепла в многоэтажках.

Вячеслав Гладков еще раз подчеркнул, что решение по отключению – в компетенции глав муниципальных образований.

- Предлагаю внимательно контролировать среднесуточную температуру. Абсолютно очевидно, жители были правы, что преждевременно начинать отключение многоквартирных домов от тепла при такой погоде и ветре - все бы замерзли. Контролируем ситуацию, ждем увеличение температуры, - сказал Вячеслав Гладков.