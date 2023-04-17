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НовостиОбщество17 апреля 2023 6:50

В Белгородской области на поддержку семейных ферм и кооперативов заложено 130 миллионов

В первом этапе грантового конкурса уже определили двух победителей
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В утреннем обращении Вячеслав Гладков рассказал, что в регионе определили первых получателей грантов на развитие семейных ферм и кооперативов. Победили два проекта.

У Афанасия Кристова из Белгородского района проект по строительству фруктохранилища. Фермер получит 28 миллионов рублей. Вторым победителем стал проект Евгения Стребкова из Яковлевского городского округа, который получит 4 миллиона рублей на приобретение техники для работ по производству овощей на открытом грунте.

- И я очень рад, что 130 миллионов заложено у нас в этом году на поддержку семейных ферм и кооператив, и надеюсь, что эти деньги окажут существенную помощь в их развитии, - подчеркнул Вячеслав Гладков.