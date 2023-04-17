В Белгороде и Белгородском районе горят два гражданских объекта

Ближе к полуночи жители Белгорода и Белгородского района услышали громкие звуки. В одной из частей областного центра были видны пожар и столб дыма. Также белгородцы сообщили о перебоях с электроэнергией в разных частях города.

Происшествие прокомментировал глава региона Вячеслав Гладков и сообщил, что горят два гражданских объекта. К счастью, никто не пострадал.

- В Белгороде и Белгородском районе зафиксированы два пожара на гражданских объектах. Пострадавших нет. Все оперативные службы на месте, идет ликвидация пожара, написал губернатор в своем телеграм-канале.