Волейбольный клуб «Белогорье» одержал волевую победу над нижегородским АСК

Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

Сегодня, 16 апреля, в Туле состоялся первый матч полуфинальной серии турнира за 5-8-е места в мужской волейбольной Суперлиге. «Белогорье» в статусе хозяев площадки принимало нижегородский АСК. Гости выиграли два первых сета – 25:20 и 25:23. Казалось, что доведут встречу до победы, но наши земляки проявили незаурядную стойкость. Добившись успеха в третьей партии (25:23), белгородцы уже куда легче расправились с АСК в двух следующих – 25:15, 15:6 и итоговые 3:2. Отметим, что из-за небольших повреждений сегодняшний матч пропустили Георгий Заболотников и Руслан Галимов.

Второй матч серии до трех побед состоится 18 апреля в Туле. Третий пройдет 21 апреля в Нижнем Новгороде. Если потребуется четвертый, то он состоится на площадке АСК 23 апреля. Пятый же при необходимости примет Тула 27 апреля.