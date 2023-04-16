В белгородском селе Новая Таволжанка в результате атаки ВСУ полностью уничтожен автомобиль

Под обстрел попал административный корпус птицефабрики. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 16 апреля, в Новой Таволжанке Шебекинского городского округа под обстрел попал административный корпус птицефабрики: повреждены фасад и кровля здания. Пострадавших нет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние. Также снарядом полностью уничтожен автомобиль. Оперативные и аварийные службы продолжают подомовой обход территории.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня со стороны Украины обстреляли белгородское село Терезовку. А накануне в результате обстрела села в Белгородской области пострадала пожилая женщина.