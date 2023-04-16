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НовостиПолитика16 апреля 2023 12:18

Белгородское село Терезовку обстреляли со стороны Украины 16 апреля 2023

Снаряд пробил крышу жилого дома, но люди в этот момент были на кладбище
Алексей СЕРГУНИН
Есть разрушения: снаряд пробил крышу жилого дома и повредил стены и мебель в двух комнатах.

Есть разрушения: снаряд пробил крышу жилого дома и повредил стены и мебель в двух комнатах.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 16 апреля, под обстрел ВСУ попало село Терезовку Шебекинского городского округа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Есть разрушения: снаряд пробил крышу жилого дома и повредил стены и мебель в двух комнатах. Людей внутри, по счастливой случайности, не было: в великий праздник они были на кладбище. Оперативные и аварийные службы на месте, продолжается подомовой обход территории.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, вчера, 15 апреля, в результате обстрела села в Белгородской области пострадала пожилая женщина.