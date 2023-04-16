Белгородцы помогают образовательным учреждениям новых российских регионов

Учебно-методические пособия самого разного профиля передали из 15 белгородских колледжей и техникумов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Более 500 экземпляров учебной литературы, сладкие подарки переданы для студентов и педагогов Белокуракинского аграрного колледжа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Учебно-методические пособия самого разного профиля передали из 15 белгородских колледжей и техникумов. Это литература для подготовки слесарей, поваров, кондитеров, трактористов и других профессий аграрной отрасли.

- Образовательный процесс в новых регионах строится теперь в российском правовом поле, поэтому произошла переориентация учебных программ. Потребовалась соответствующая литература для обучения. Белгородские учреждения СПО поддержали идею - помочь учреждениям ЛНР максимально быстро войти в единое образовательное пространство, -пояснила заместитель министра области-начальник департамента профессионального образования и науки министерства образования Белгородской области Виктория Нелюбова.

Отметим, что с Белакуракинским напрямую работает Новооскольский колледж. Постоянную учебно-методическую, материально-техническую помощь Корочанский сельскохозяйственный техникум оказывает учреждениям СПО Донецка.