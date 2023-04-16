Белгородцы смогут ездить на дачи автобусами со скидкой

В документе прописаны 17 маршрутов, семь из которых – сезонные.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Мэр Белгорода Валентин Демидов подписал постановление о льготах на проезд автотранспортом к дачным и садово-огородным участкам. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
В документе прописаны 17 маршрутов, семь из которых – сезонные. В выходные и праздничные дни на них будет действовать скидка 50% от стоимости проезда при условии оплаты безналичным способом.
Публикуем полный список маршрутов.
№ 102А Энергомаш – Головино;
№ 104Д Железнодорожный вокзал – Шеино;
№ 106 Энергомаш – Сады 106 – Сады 106А;
№ 111 Энергомаш – Никольское;
№ 111А ДС «Космос» – сады «Авиаторов»;
№ 113 Рынок «Салют» – хутор Сумской;
№ 116 Энергомаш – Ближнее;
№ 116А Энергомаш – сады «Сухой Лог»;
№ 117 Энергомаш – Таврово – Соломино;
№ 118 Энергомаш – сады «Ключики» – сады «Бахарев мост»;
№ 121 Энергомаш – сады «Калинка»;
№ 124 Энергомаш – сады «Карьер Глина»;
№ 125 Энергомаш – Малые Кульбаки;
№ 126 Энергомаш – Ерик;
№ 133 Сити Молл – мкр Таврово-7 – мкр Дубовская Застава;
№ 237 Северный – ул. Раздобаркина;
№ 311 Энергомаш – мкр Стрелецкое 73/2.
С расписанием можно ознакомиться на сайте Министерства автомобильных дорог и транспорта Белгородской области или на интерактивной карте.