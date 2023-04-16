Благодатный огонь 16 апреля доставили в Белгородскую область

датный огонь в Белгород привезли Надежда Бондаренко и Регина Белименко. Фото: скриншот видео

Благодатный огонь из Иерусалима, из храма Гроба Господня через Москву в Белгород привезли две сотрудницы здравоохранения - Надежда Бондаренко из Валуйского округа и Регина Белименко из областного центра.

Лампадки с огнем разошлись по всем храмам Белгородской области. Частичку Благодатного огня в свои муниципалитеты доставили главы районов и округов.

- В этот великий светлый день Воскресения Христова хочу пожелать вам мира и благополучия, тепла и взаимопонимания, крепкого здоровья и всего самого доброго! С праздником! Христос Воскресе! – поздравил белгородцев с праздником Вячеслав Гладков.

В Белгороде Благодатный огонь встретил мэр Валентин Демидов.

- Сегодня мне выпала честь встретить настоящее чудо - Благодатный огонь. В Белгород его привезли две замечательные женщины – наши врачи. Выбор не случаен. Эти женщины спасают в том общвоенных, которые рискуют собой ради мирного неба над нашей головой. От всей души желаю Вам благополучной реализации всех начинаний, здравия и благополучия! Конечно же, веры, в Бога, в себя, во все светлое и доброе! – пожелал градоначальник.