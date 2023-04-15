Белгородцев приглашают пройти бесплатное обследование

фото: @belregion_ru.

В понедельник, 17 апреля, любой желающий белгородец сможет бесплатно проверить свое здоровье. В рамках профилактической акции в Белгороде на площадке возле «Октября» развернут мобильные точки, где каждый получит консультацию специалистов.

Также медики проведут для горожан мастер-классы по здоровому образу жизни, покажут гимнастику для поддержания работы суставов, предложат поучаствовать в совместном занятии лечебной физкультурой. Приятным бонусом для всех пришедших станет ароматный фиточай.

Отдельная площадка будет посвящена донорству крови. Врачи ответят на вопросы, кто может быть донором, как записаться в центр крови, какие заболевания являются медотводом и в чем польза сдачи крови для организма.

КЦ «Октябрь», г. Белгород, ул. Н.Островского, 20

С 11:00 до 14:00 17 апреля.