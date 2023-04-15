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НовостиОбщество15 апреля 2023 17:01

Детскую поликлинику в Белгороде построят в другом месте

Горожане обратились к губернатору с просьбой перенести стройку на новую площадку
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Гладков: Необходимо найти новое место как можно скорее.

Гладков: Необходимо найти новое место как можно скорее.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Белгородскую детскую поликлинику №3 построят в другом месте. С просьбой перенести стройку на новую локацию к Вячеславу Гладкову обратились горожане во время прямой линии. Глава региона посетил предполагаемую локацию будущего объекта здравоохранения и остался недоволен.

Губернатор поручил своим заместителям найти более подходящую территорию.

- Сразу скажу, что строить мы тут детскую поликлинику не будем. Это настоящая промышленная зона. Необходимо найти новое место как можно скорее, - заявил Вячеслав Гладков.

Отметим, в новой детской поликлинике будут вести прием как педиатры, так и специалисты узкой направленности. Помимо этого, там появятся кабинеты неотложной и стоматологической помощи. Новое медучреждение оснастят современным диагностическим оборудованием. За смену здесь смогут принимать 280 детей.