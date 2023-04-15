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НовостиОбщество15 апреля 2023 15:13

В Белгороде 14 апреля прошли командно-штабные учения на случай ЧС

Подобные тренировки в областном центре будут проходить регулярно
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: @v_v_demidov

фото: @v_v_demidov

Мэр Белгорода Валентин Демидов подвел итоги прошедших вчера, 14 апреля, командно-штабных учений в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС в областном центре. В отработке основных действий приняли участие городская администрация, спецслужбы и транспорт. Жители Белгорода в тренировке не были задействованы.

Так, на практике был отработан запуск системы оповещения населения. Сирена звучала в течение трех минут. После чего специалист запустил речевое сообщение, чтобы предупредить белгородцев об учениях.

Кроме того, оценили организацию транспорта и развертывание пунктов посадки в случае ЧС. А также проверили готовность укрытий вблизи пунктов посадки и отработали порядок оперативного взаимодействия служб экстренного реагирования.

- Все запланированные на вопросы отработали в полном объеме. Такие учения и тренировки на территории города будут проходить систематически, – подчеркнул Валентин Демидов.