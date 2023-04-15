Белгородский министр Мирошников стал «Человеком года» по версии Национальной премии «Умный город»

Евгений Мирошников. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Всего от нашего региона поступило 17 заявок, восемь из которых стали победителями или взяли призовые места в различных номинациях. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вместе с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Андреем Зарениным также наградили лауреатов двух главных номинаций премии. «Человеком года» был признан первый заместитель губернатора – министр цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников, а обладателем «Гран-при» стало правительство Москвы.

Под руководством Евгения Мирошникова Белгородская область регулярно входит в топ регионов, демонстрирующих лучшие результаты по многим показателям ведомственного проекта «Умный город». Создано множество важных проектов для повышения качества и уровня жизни горожан: электронный рецепт, интеллектуальная транспортная система Белгородской агломерации, единый центр управления в сфере обращения с ТКО, автоматизированная система фиксации нарушений правил благоустройства и другие.

Всего на премию номинировались свыше 200 проектов из 51 субъекта России. В финал вышли более 100 решений, которые могут быть применены и масштабированы по всей стране.