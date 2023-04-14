До 1 августа на центральном пляже Белгорода сделают велопешеходные зоны и фонтан

Уже начались подготовительные работы и обустройство инженерных сетей для будущей инфраструктуры. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На совещании по благоустройству пляжа 13 апреля губернатор Вячеслав Гладков обозначил несколько этапов большого благоустройства Белгорода. В этом году оно затронет парк Ленина, набережные Везелки и Северского Донца. В планах также реконструкция улицы 50-летия Белгородской области, модернизация парка Победы и Архиерейской рощи. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

- Начнем вводить в эксплуатацию более 600 га лесных угодий, которые, надеюсь, через 2–3 года станут полноценным городским парком. Если честно, я не слышал, чтобы в современных столицах регионов были такие объемы и возможности, – отметил глава региона.

Благоустройство центрального городского пляжа в этом году охватит 7,2 га из 32. Основные работы – обустройство набережной, пешеходных, велопешеходных зон, установка малых архитектурных форм, фонтана и монтаж освещения. Срок – 1 августа.

Руководитель компании-подрядчика «Белгороддорстрой» Мадат Дарчинян рассказал, что уже начались подготовительные работы и обустройство инженерных сетей для будущей инфраструктуры. По его словам, чтобы уложиться в отведенные сроки, до конца апреля нужно окончательно определиться с МАФами, тротуарной плиткой, опорами освещения и светильниками, учитывая 2–3 месяца на поставки.