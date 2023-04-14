15 апреля в Белгородской области сохранится пасмурная погода

Ветер восточный, 8-13 м/с. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В субботу, 15 апреля на территории региона ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшие дожди. Днём преимущественно без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +4 градусов, днем от 6 до 11 градусов тепла. В Белгороде ночью 1-3 градуса выше ноля, днем от +8 до +10 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает граждан не жечь траву и мусор вблизи жилых помещений, хозяйственных построек и промышленных объектов. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности не оставайтесь равнодушными – попробуйте самостоятельно его потушить, закидав песком, землей или залив водой.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.