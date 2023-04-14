Фонтаны в Белгороде включат 1 мая

«Сердце» фонтана – насосная станция, которая качает воду по кругу из труб в чашу. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Специалисты Белгорблагоустройства моют чаши, скульптуры, декоративные элементы. Где необходимо, выполняют косметический ремонт – штукатурят, красят и восстанавливают облицовочное покрытие. Наводят порядок на прилегающей территории. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

Особое внимание старейшине города – фонтану «Девочка с гусем». Он был установлен на Свято-Троицком бульваре в 1953 году. Благодаря постоянному техническому обслуживанию, система работает исправно.

«Сердце» фонтана – насосная станция, которая качает воду по кругу из труб в чашу. Как правило, она располагается рядом в подземной камере. Самые мощные системы у фонтанов в парке Победы и возле музея-диорамы. В день их насосы перегоняют более ста кубометров воды. Наибольший объём чаши у фонтана в парке Памяти - 510 кубометров.

1 мая, в праздник Весны и Труда, в Белгороде начнут работать 15 фонтанов.