Пьяный белгородец ограбил 18-летнего парня

Подозреваемый, угрожая физическим насилием, потребовал отдать ему мобильник. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В УМВД России по городу Белгороду обратился 18-летний местный житель. Молодой человек сообщил, что у него на улице открыто похитили телефон. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний ранее судимый житель областного центра. По предварительным данным, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прогуливался по улицам областного центра. Внимание белгородца привлекли двое молодых людей, внешний вид которых ему не понравился. Подозреваемый подошел к ним с замечаниями и в ходе завязавшейся перепалки, угрожая физическим насилием, потребовал отдать ему мобильник. Забрав у одного из молодых людей телефон стоимостью около 46 тысяч рублей, он скрылся и вскоре продал похищенное, а вырученные деньги потратил.

В соответствии с п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж, совершенный с угрозой применения насилия) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до семи лет.