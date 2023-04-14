Владимир Переверзев стал главой администрации Борисовского района Белгородской области

Владимир Переверзев. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня, 14 апреля, состоялся повторный конкурс на замещение должности главы администрации Борисовского района, по результатам которого руководителем назначен Владимир Переверзев, занимавший должность первого заместителя главы администрации муниципалитета. В открытом голосовании за его кандидатуру единогласно проголосовали все 20 членов Муниципального Совета.

На должность главы администрации Борисовского района также претендовали глава администрации Краснокутского сельского поселения Евгений Здоровцов и директор Борисовского центра культуры и народного творчества Роман Лобода.

- Моя предвыборная программа – это не рассуждения стороннего наблюдателя на тему, что было бы хорошо сделать в Борисовском районе. Это взгляд человека, родившегося и всю жизнь прожившего здесь, знающего проблемы района и готового решить их. Самым важным в моей работе считаю решение проблем населения. Поэтому ставлю для себя задачу – максимально отрабатывать обращения граждан, - заявил Владимир Переверзев.