Белгородские школьники сдают цифровое ГТО

В данный момент цифровые нормативы сдают 4-е, 7-е и 8-е классы. Пройти онлайн-тестирование своих цифровых навыков смогут все школьники с 1 по 11 класс из более 500 образовательных организаций региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

При прохождении теста оцениваются навыки работы с информацией и компьютерными программами, а также алгоритмическое, логическое и критическое мышление. Полученные результаты помогут оценить уровень владения IT-компетенциями и помочь с дальнейшим развитием образовательной программы в школах.

Основной этап завершится 19 апреля. После проведения основного этапа Цифрового ГТО школьники 7-10 классов, сдавшие нормативы с наилучшими результатами и выразившие желание поехать в Летнюю ИТ-школу, посоревнуются за путёвку во втором – отборочном этапе, который пройдет 25 – 26 апреля.

Региональный чемпионат по цифровым компетенциям «Цифровое ГТО» – самая масштабная проверка цифровых знаний школьников в стране. Участниками «Цифрового ГТО» в 2021 году стали более 130 тысяч учащихся из более чем 500 школ региона. В 2022 году цифровые нормативы сдали почти все школьники региона, всего более 150 тысяч учащихся 1-11-х классов.