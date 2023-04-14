В Белгородской области полицейские установили криминальные обстоятельства исчезновения местного жителя

Сообщение о пропавшем 57-летнем мужчине поступило в ОМВД России по Прохоровскому району 11 апреля от его знакомой. Сотрудники полиции изучили круг общения местного жителя, установили обстоятельства, предшествующие его исчезновению, направили запросы в медицинские учреждения. Тем временем были организованы поисковые мероприятия с привлечением кинологов и волонтеров. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Выяснилось, что пропавшего мужчину никто не видел с 4 апреля. Собранная информация позвонила сделать вывод о том, что он стал жертвой преступления. В результате сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался житель региона 2001 года рождения. 13 апреля тело потерпевшего с признаками насильственной смерти обнаружили на территории заброшенного домовладения в хуторе Пригорки. По факту безвестного исчезновения мужчины Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.