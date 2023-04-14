Глава Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на 85 вопросов во время прямой линии в социальных сетях

13 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провёл прямую линию на своих страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджере Telegram. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Глава региона ответил на 85 обращений по вопросам безопасности, образования, ЖКХ и благоустройства, социальной защиты и здравоохранения.

В течение недели до начала прямой линии в чат-бот @voprosgladkovbot в Telegram поступило 1 269 вопросов. Ещё 1200 комментариев с вопросами и обращениями белгородцы оставили под публикациями, анонсирующими проведение прямой линии. Кроме того, 1100 комментариев было зафиксировано непосредственно в ходе эфира. Все зафиксированные вопросы или обращения будут оперативно отработаны органами местного самоуправления или органами исполнительной власти региона.