Белгородец ударил молотком по голове пенсионера

6 апреля в отдел полиции №1 УМВД России по Белгороду обратился 50-летний мужчина, который сообщил, что у него похитили телефон. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Личность подозреваемого вскоре была установлена. Им оказался 28-летний местный житель, с которым заявитель накануне распивал алкоголь. Мужчина пояснил, что похищенный мобильник стоимостью около четырех тысяч рублей потерял.

Потерпевший в свою очередь не стал дожидаться законного разрешения ситуации. По предварительным данным, 12 апреля он отправился домой к подозреваемому, намереваясь вернуть похищенное. Дверь открыл отец парня. Между мужчинами произошла словесная перепалка. В ходе конфликта белгородец, требуя отдать похищенное сыном пенсионера имущество, ударил 82-летнего хозяина квартиры по голове молотком, который принес с собой.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ (Причинение легкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия) злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.