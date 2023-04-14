23 многодетным семьям из Белгородского района вручили ключи от нового жилья

В 2023 году в Белгородской области новым жильем будут обеспечены порядка 30 многодетных семей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков лично вручил ключи от новых современных домов 23 семьям региона, которые воспитывают трёх и более детей.

- Я рад, что происходит такое приятное торжественное событие в вашей жизни. Мы в прошлом году еще обсуждали с главами муниципалитетов и с депутатами о необходимости этой программы. Понимаем, что у нас тысяча многодетных семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Всем сразу помочь за год-два не получится. Но мы уже начали создавать комфортные условия для жизни, потому что хотим, чтобы наша область развивалась, а количество семей и особенно многодетных только бы увеличивалось. Здорово, что за последние два года семей в области стало на две тысячи больше, – отметил глава региона.