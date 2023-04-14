12 водителей попались на пьяной езде на белгородских дорогах 13 апреля 2023

От управления отстранены 12 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также четыре ранее лишенных права управления. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 52 административных материала. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 61 материал.

За управление транспортным средством с технической неисправностью привлечено к ответственности 85 водителей. Также составлено 63 административных материала за нарушение светопропускной способности передних автостекол и десять - за выезд на встречную полосу.