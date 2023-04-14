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НовостиОбщество14 апреля 2023 9:00

12 водителей попались на пьяной езде на белгородских дорогах 13 апреля 2023

За минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили 550 нарушений ПДД
Алексей СЕРГУНИН

От управления отстранены 12 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также четыре ранее лишенных права управления. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 52 административных материала. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 61 материал.

За управление транспортным средством с технической неисправностью привлечено к ответственности 85 водителей. Также составлено 63 административных материала за нарушение светопропускной способности передних автостекол и десять - за выезд на встречную полосу.