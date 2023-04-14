Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 апреля 2023 8:11

С 15 апреля в Белгородской области начнет действовать «дачный» тариф на пригородных поездах

В 2022 году льготой воспользовались более 105 тысяч пассажиров
Алексей СЕРГУНИН
Самые востребованные дачные массивы расположены вблизи железнодорожных веток: Белгород - Нежеголь, Белгород – Томаровка и Белгород – Прохоровка.

Самые востребованные дачные массивы расположены вблизи железнодорожных веток: Белгород - Нежеголь, Белгород – Томаровка и Белгород – Прохоровка.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Ежегодная скидка в размере 80% от стоимости полного тарифа предоставляется для проезда к садово-огородным участкам в пригородном железнодорожном транспорте по выходным и праздничным дням. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В 2021-м году льготными электричками воспользовались 93 тысячи пассажиров, в 2022-м - более 105 тысяч. Отметим, самые востребованные дачные массивы расположены вблизи железнодорожных веток: Белгород - Нежеголь, Белгород – Томаровка и Белгород – Прохоровка.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области число льготников на пригородных поездах выросло на 18%.