С 15 апреля в Белгородской области начнет действовать «дачный» тариф на пригородных поездах

Самые востребованные дачные массивы расположены вблизи железнодорожных веток: Белгород - Нежеголь, Белгород – Томаровка и Белгород – Прохоровка. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Ежегодная скидка в размере 80% от стоимости полного тарифа предоставляется для проезда к садово-огородным участкам в пригородном железнодорожном транспорте по выходным и праздничным дням. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В 2021-м году льготными электричками воспользовались 93 тысячи пассажиров, в 2022-м - более 105 тысяч. Отметим, самые востребованные дачные массивы расположены вблизи железнодорожных веток: Белгород - Нежеголь, Белгород – Томаровка и Белгород – Прохоровка.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области число льготников на пригородных поездах выросло на 18%.