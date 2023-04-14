В Белгороде в ДТП с участием автобуса пострадала 65-летняя женщина

При торможении пенсионерка упала на пол и получила телесные повреждения. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, вчера,13 апреля, в 15:00 42-летний водитель, управляя автобусом «ЛиАЗ 529267», ехал по улице Магистральной от улицы Губкина в направлении улицы Молодежной. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Вблизи дома № 2д по улице Магистральной мужчине пришлось прибегнуть к экстренному торможению, в результате чего 65-летняя пассажирка упала на пол и получила телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области «Фольксваген» сбил женщину.