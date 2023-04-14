Дежурные группы для выпускников детсадов будут работать в Белгороде летом

В ходе вечернего прямого эфира у мэра Белгорода Валентина Демидова спросили, будут ли этим летом открыты дежурные группы детских садов для их выпускников. Градоначальник успокоил родительницу и заявил, что дежурные группы для выпускников детских садов работать будут.

- Подтверждаю, дежурные группы летом работать будут. Родители выпустившихся детей смогут заключить договоры с детскими садами на посещение таких групп. Места будут предлагаться с учетом закрытия детсадов на подготовку к новому учебному году. Всем известно, что ежегодно летом в детских садах проводятся ремонтные и профилактические работы. Информацию разместят, чтобы график работ дежурных групп смогли увидеть все родители.