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НовостиОбщество14 апреля 2023 7:16

Дежурные группы для выпускников детсадов будут работать в Белгороде летом

В этом жителей заверил мэр города
Алексей СЕРГУНИН

В ходе вечернего прямого эфира у мэра Белгорода Валентина Демидова спросили, будут ли этим летом открыты дежурные группы детских садов для их выпускников. Градоначальник успокоил родительницу и заявил, что дежурные группы для выпускников детских садов работать будут.

- Подтверждаю, дежурные группы летом работать будут. Родители выпустившихся детей смогут заключить договоры с детскими садами на посещение таких групп. Места будут предлагаться с учетом закрытия детсадов на подготовку к новому учебному году. Всем известно, что ежегодно летом в детских садах проводятся ремонтные и профилактические работы. Информацию разместят, чтобы график работ дежурных групп смогли увидеть все родители.