Приют для животных в белгородском Строителе откроется после 20 апреля

Накануне, 13 апреля, в ходе большого прямого эфира губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова спросили, когда в Строителе откроют приют для животных.

Глава региона пообещал, что приют начнет работу после 20 апреля.

- Замечательный объект, который помогли построить местная власть вместе с частным бизнесом. Нужно просто завершить работу по благоустройству. Глава лично занимается этим вопросом, в ближайшее время введёт в эксплуатацию на радость зоозащитникам и нашим братьям меньшим.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, вчера же губернатор рассказал, что в Белгороде начали подготовку к фестивалю тюльпанов.