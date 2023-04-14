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НовостиОбщество14 апреля 2023 7:03

Приют для животных в белгородском Строителе откроется после 20 апреля

Об этом сообщил губернатор
Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 13 апреля, в ходе большого прямого эфира губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова спросили, когда в Строителе откроют приют для животных.

Глава региона пообещал, что приют начнет работу после 20 апреля.

- Замечательный объект, который помогли построить местная власть вместе с частным бизнесом. Нужно просто завершить работу по благоустройству. Глава лично занимается этим вопросом, в ближайшее время введёт в эксплуатацию на радость зоозащитникам и нашим братьям меньшим.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, вчера же губернатор рассказал, что в Белгороде начали подготовку к фестивалю тюльпанов.