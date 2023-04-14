В Белгородской области началась реконструкция новооскольского парка

В парке уже выполнены демонтажные работы, спилены аварийные деревья, расчищена территория. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В рамках первого этапа реализации проекта в 2023 году планируется заменить сцену и амфитеатр с теневым навесом. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Также в этом году планируется смонтировать сети электроснабжения, наружного освещения, установить камеры видеонаблюдения, обустроить тротуарные дорожки из разных видов плитки, установить входную арку и провести частичное озеленение.

В парке уже выполнены демонтажные работы, спилены аварийные деревья, расчищена территория. Подрядная организация приступила к благоустройству территории парка.

В настоящее время рабочие ведут прокладку сетей электроснабжения, наружного освещения и сетей связи. Начато обустройству первого элемента парка – амфитеатра и сцены. Они разместятся в центральной части парка. Ведется подготовка бетонного основания под площадку, укладке тротуарной плитки и установке бортовых камней.