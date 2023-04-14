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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 10:45

Под Белгородом в столкновении «Ижа» и «Жигулей» пострадали два пенсионера

ДТП произошло на 691 км ФАД «М2 Крым»
Алексей СЕРГУНИН

По предварительным данным, 12 апреля, в 14:00 в поселке Октябрьском 86-летний водитель, управляя машиной «Иж 21261-030», при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении автомобилю «ВАЗ 2107» под управлением 74-летнего водителя и столкнулся с ним. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

В результате ДТП водитель «Ижа» и его 80-летняя пассажирка получили телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области «Фольксваген» сбил женщину.