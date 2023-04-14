Белгородка отдала аферистам один миллион рублей

Вовремя разговора по телефону мошенники убедили женщину перевести деньги на якобы безопасный счет. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В УМВД России по Белгороду обратилась 82-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила, что мошенники похитили у нее крупную сумму денег. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Злоумышленники связались с ней в начале апреля этого года под видом сотрудников банка. Они сообщили пожилой женщине, что ей необходимо перевести все накопления на якобы безопасный счет, иначе деньги могут быть похищены. Следуя указаниям аферистов, пенсионерка выполнила три операции по переводу денег через банкомат. В общей сложности она перечислила преступникам один миллион рублей. Позже, обратившись в банк, женщина узнала, что никакой безопасный счет ей не открывали, а деньги были попросту похищены.

Полицейские призывают жителей Белгородской области ни под каким предлогом не переводить деньги на сторонние счета и не выполнять никакие финансовые операции по указанию незнакомцев, звонящих по телефону, кем бы они не представились: сотрудниками банка или правоохранительных органов. При поступлении таких звонков прервите разговор. Если вы опасаетесь, что с вашего счета будут списаны деньги, самостоятельно обратитесь в полицию или банк. Помните, что с помощью программы подмены номеров злоумышленники могут имитировать звонки из официальных учреждений.