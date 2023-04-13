Белгородцев не будут выселять из ПВР в Подмосковье и Тульской области

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Белгородцы, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения за пределами нашего региона спросили губернатора, как долго они смогут там находиться. Сейчас больше 200 жителей Белгородчины проживают в трех ПВР Московской области и двух ПВР Тульской области.

- Никто вас не выселит. Время нахождения в пунктах временного размещения зависит от оперативной обстановки в Белгородской области. Если руководство Московской области примет решение об организации детского летнего отдыха в тех лагерях, где вы сейчас размещаетесь, будет предоставлена альтернативная возможность пребывания на территории Московской области с минимальным дискомфортом на время переезда. Вариантов будет несколько. Я со своими заместителями всегда на связи, никто вас в беде не бросит, — подчеркнул Вячеслав Гладков.

Отметим, размещение граждан осуществляется на основании заключенных соглашений с правительствами Московской и Тульской областей. Действие соглашений осуществляется до прекращения обстоятельств, послуживших основанием для их заключения. Вопрос о расторжении указанных соглашений в настоящее время не рассматривается.