В Белгородской области могут усилить контроль за машинами с украинскими номерами

Глава Белгородской области пообещал поговорить с руководством УМВД региона об усилении контроля за авто с украинскими номерами. Фото: "КП" Архив

Во время большого прямого эфира 13 апреля Вячеслава Гладкова попросили обратить внимание на «тонированные» автомобили с украинскими номерами в регионе. Белгородцы обеспокоены тем, что сотрудники полиции не уделяют должного внимания подобному транспорту, а жалоб на такие машины поступает много.

Глава Белгородской области пообещал поговорить с руководством УМВД региона и усилить бдительность в этом вопросе.

- Согласен, эта проблема есть. Обязательно проговорю с руководством УМВД Белгородской области. И нужно будет, конечно, в этой части работу усиливать, - сказал губернатор.