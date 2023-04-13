В Белгородской области полевые работы будут проходить после согласования с силовыми структурами

Белгородцы поинтересовались, как правильно и безопасно начинать сезонные работы на огородах и в полях. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Уже установилась благоприятная погода и белгородцев интересует, как правильно и безопасно начинать сезонные работы на огородах и в полях. Об этом жители региона спросили губернатора во время прямой линии.

Белгородцам рекомендуют обращать внимание на неразорвавшиеся боеприпасы при проведении посадочных работ. В случае обнаружения опасной находки нужно срочно информировать правоохранительные органы по телефону 112.

Напомним, белгородский оперштаб принял регламент проведения весенне-полевых работ для аграриев региона. В приграничных муниципалитетах определены зоны с высоким риском. Полевые работы будут проходить после согласования с силовыми ведомствами.

- Главы муниципалитетов сейчас смотрят эфир, поэтому я еще раз напомню: наша главная сила — максимальное информирование населения о текущей ситуации. Нужно не только отвечать вовремя на запросы граждан, но и опережать их. Налажено взаимодействие между всеми оперативными структурами. Когда есть опасность, сельскохозяйственные работы не проводятся. Вся эта информация должна доводиться до людей, — отметил глава региона.