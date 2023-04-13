В Белгороде не будут проводить областной бал выпускников в этом году

Традиционного областного бала выпускников в Белгороде в этом году не будет. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

13 апреля в ходе прямой линии губернатор Вячеслав Гладков рассказал, как будут проходить выпускные в Белгородской области. В приграничных территориях решения о вручении дипломов будут приниматься исходя из оперативной обстановки. А вот традиционного областного бала выпускников в Белгороде в этом году точно не будет.

- Мы очень хотели сделать областной бал выпускников в Белгороде. В этом году делать не будем. Как будет происходить вручение дипломов – это решение будут принимать родители и директора школ. Там, где это будет опасно – будем предоставлять автобусы и переносить эти мероприятия в более безопасное место, - сказал глава Белгородской области.