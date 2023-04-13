Житель Белгородской области выкинул мусор в чужую машину и поджег его

Неоднократно судимый мужчина признался в содеянном. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

С заявлением о поджоге машины в полицию обратился 40-летний житель Шебекинского городского округа. Владелец автомобиля рассказал прибывшим на место происшествия правоохранителям, что о случившемся ему по телефону сообщил знакомый. Хозяин «Газели» увидел, что в кузове горит мусор и сразу же выбросил его, не позволив пламени распространиться.

Сотрудники ППСП установили личность подозреваемого в поджоге и задержали его. Им оказался 39-летний житель города Шебекино. Неоднократно судимый мужчина признался в содеянном. По предварительным данным, проходя по улице, злоумышленник увидел стоящий во дворе автомобиль, бросил мешок с мусором в кузов и поджег.

По факту поджога возбуждено уголовное дело. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД региона.