Житель Белгородской области украл пенсию у матери покойного друга

Белгородец может сесть за кражу денег у пенсионерки. Фото: "КП" Архив

О краже денег в Новооскольском городском округе участковому сообщили неравнодушные соседи потерпевшей. Сама женщина после произошедшего в полицию обращаться не стала. По подозрению в краже участковый уполномоченный задержал 20-летнего местного жителя.

По предварительным данным, молодой человек был знаком с сыном пенсионерки и пришел якобы навестить мать покойного друга. Злоумышленник попросил у женщины в долг тысячу рублей. пострадавшая сначала отказала, но позже безвозмездно отдала деньги нежданному гостю.

Злоумышленник подсмотрел, где хозяйка хранит деньги. А позже, дождавшись, когда женщина выйдет из комнаты, забрал из коробки 10 тысяч рублей. Украденными средствами он пополнил счет своей банковской карты, а позже оплатил задолженность в микрокредитной организации.

В отношении белгородца возбуждено уголовное дело за кражу. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.